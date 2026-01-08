پخش زنده
کربلای پنج، نامی است که در تاریخ دفاع مقدس همچون خورشیدی فروزان میدرخشد. حماسهای که در زمستان سال ۱۳۶۵ در شلمچه، قلب نبردهای جنوب کشور رقم خورد و به عنوان یکی از بزرگترین و سرنوشتسازترین عملیاتهای جنگ تحمیلی شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ومقاومت به مناسبت سالروز عملیات کربلای پنج امده است: عملیات حماسه آفرین کربلای پنج با هدف شکستن خطوط دفاعی دشمن در شلمچه با دقت و هوشمندی مضاعفی طراحی شد. این منطقه با وجود استحکامات چندلایه، کانالهای آب و میدانهای مین، بهعنوان یکی از دشوارترین مناطق عملیاتی برای نبرد شناخته میشد، اما رزمندگان اسلام با توکل، ایمان و شجاعت توانستند دژ مستحکم اهریمن بعثی را در هم شکنند و ضربات سنگینی بر ارتش بعث وارد سازند. این عملیات، نقطهی عطفی در تاریخ دفاع مقدس به شمار رفته و از توان ایستادگی و غیرت ملت شریف ایران در سختترین نبردها با دشمن تا بن دندان مسلح حکایت دارد.
امروز نیز تدبر، تامل و ژرف اندیشی در مواجهه با رویدادهای کنونی در جهان به ویژه در عرصه مصاف با نظام سلطه و استکبار که بیانگر تداوم جنگ تحمیلی قدرتهای استکباری و زورگو با بکارگیری ابزارها و شیوههای نوین، اما با ظاهری متفاوت از گذشته است و در قالب نفوذ، اختلاف افکنی، ملتهب سازی و اغتشاش آفرینی عیان شده بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد و بدون تردید در این برهه هم با همدلی و اتحاد بیش از پیش مردم و توجه و تلاش شبانه روزی و جهادی مسئولین در جهت رفع مشکلات معیشتی، بار دیگر توطئههای خباثت آمیز دشمنان خنثی شده و خائنین به وطن با اهداف پلید وشیطانی شان سرافکنده خواهند شد.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز ایران اسلامی به خصوص شهدای والامقام این عملیات افتخارآمیز، پشتیبانی و تبعیت از ولی فقیه زمان، حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) به عنوان ستون خیمه انقلاب و میهن اسلامی را ضامن سلامت و امنیت کشور دانسته و تاکید کرده: حضور به موقع و به هنگام در عرصههای انقلاب و نظام، پیام راهبردی و سلاح پیروزی بخشی است که در وصایا و مواریث جاودانه امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر به عنوان میراثی گرانبها در اختیار نسلهای امروز و فردای این مرز و بوم قرار گرفته تا در رویارویی با جبهه نفاق و دشمنان همچون مشعلی فروزان الهامبخش مدافعان اسلام و جبهه مقاومت و چراغ راهی برای تثبیت آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.