به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، پلیس فتا گیلان به شهروندان هشدار داد: برای مقابله با جنگ روانی دشمن اخبار و اطلاعات خود را از منابع موثق و معتبر دریافت کنند و به اخبار جعلی توجه نکنند.

همچنین به شهروندان توصیه شده ازعضویت در گروه‌ها و کانال‌های ناشناس پرهیز کنند و در تنظیمات خصوصی شبکه‌های اجتماعی خود دعوت بی‌اجازه در کانال‌ها یا گروه‌ها را غیر فعال کنند.

مراقب لینک‌های موجود در این گونه پیام‌ها و اخبار جعلی باشید و روی آنها کلیک نکنید.