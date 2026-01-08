مدیرکل ثبت احوال کردستان از ثبت ۸ هزار و ۸۷۸ واقعه ازدواج در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جوکار گفت: آمار طلاق در ۹ ماهه امسال با ۳ هزار و ۷۵۹ مورد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

وی با تأکید بر جایگاه سازمان ثبت احوال در صیانت از هویت ملی افزود: شعار امسال سازمان ثبت احوال با عنوان «ثبت احوال؛ امین مردم، پاسدار هویت ملی» نشان‌دهنده اهمیت مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این نهاد در ثبت دقیق و به‌موقع وقایع حیاتی است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در ادامه با تشریح آمار جمعیتی استان گفت: در این مدت، ۱۳ هزار و ۶۱۷ واقعه ولادت و ۶ هزار و ۴۲۲ واقعه وفات در استان ثبت شده است.

جوکار همچنین از ثبت ۲۶۲ مورد چندقلوزایی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۴۷ مورد دوقلوزایی و ۱۵ مورد سه‌قلوزایی بوده که بیشترین آمار سه‌قلوزایی در شهرستان مریوان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تعویض شناسنامه‌های قدیمی عنوان کرد: در قالب این طرح، ۷۴ هزار و ۲۲۱ جلد شناسنامه جدید برای افراد بالای ۱۵ سال در استان صادر شده است.