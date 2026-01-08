نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل تأکید کرد: توهم گشایش از آمریکا، افتادن به چاه ویل است.

به گزارش خبرگزاری صدوسیما، مرکز اردبیل، آیت الله سیدحسن عاملی صبح پنجشنبه در پیامی در فضای مجازی، با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره منابع نفتی ونزوئلا، نسبت به اعتماد به آمریکا هشدار داد.

وی اظهار کرد: ترامپ می‌گوید پنجاه میلیون بشکه نفت ونزوئلا را برمی‌دارم و مدیریت آن با خودم است؛ این سخن به‌روشنی نشان می‌دهد اگر آمریکا بر کشوری مسلط شود، منابع آن کشور را در جهت منافع خود به‌کار می‌گیرد، نه برای رفاه مردمش.

