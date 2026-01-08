به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با برقراری تور ایست و بازرسی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد افزود: ماموران موفق شدند پس از بازرسی از آن خودرو، ۲۴۰ کیسه برنج خارجی قاچاق به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.