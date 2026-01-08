پخش زنده
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای از نسخه بازطراحی شده سامانه ۱۴۱ خبر داد که با تمرکز بر موبایل محوری، سرعت بارگذاری را افزایش داده و امکان ثبت و پیگیری ساده شکایات را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای، منصور فخاران برخی نواقص در کارکردهای نقشه و مسیریابی، دشواری فرایند توسعه و نگهداشت سامانه، کُندی در روند بارگذاری صفحات و برخی محدودیتهای نسخه پیشین را از مهمترین اهداف راه اندازی نسخه جدید و بازطراحی سامانههای اینترنتی ۱۴۱ برشمرد.
وی در ادامه به برخی از ویژگیهای نسخه جدید این سامانه پرداخت و اظهار کرد: بهبود عملکرد سامانه و افزایش سرعت بارگذاری و کاهش زمان پاسخگویی، طراحی تلفن همراه محور و هم راستایی کامل بین وب سایت و اپلیکیشن ۱۴۱، ایجاد امکان ثبت و پیگیری شکایات حمل و نقل کالا و مسافر و گزارش مشکلات راه با استفاده از فرایندی ساده و قابل پیگیری از جمله این ویژگیها است.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی، نمایش یکپارچه تصاویر دوربینهای جادهای با هدف برنامه ریزی مناسب پیش از آغاز سفرها را از دیگر مزایای نسخه بازطراحی شده سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱ برشمرد و خاطرنشان کرد: ارتقاء قابلیتهای نقشه، مسیریابی پیشرفته و همچنین جستجوی پیشرفته با پوشش وسیع مکان ها، پشتیبانی از جستجوی تقریبی، اصلاح خطاهای نوشتاری و چندزبانه سازی از دیگر شاخصهای روزآمدی این سامانه به شمار میروند.
به گفته فخاران، قابلیت شخصی سازی و امکان ذخیره اماکن دلخواه، نگهداری سوابق جستوجو و ارائه پیشنهادهای متناسب و همچنین بهبود تجربه کاربری با وجود گزینههای اختصاصی، انیمیشنهای روان و رابط کاربری کاربرپسند فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از استقرار بیش از ۱۲۰۰ دوربین نظارتی، ۱۴۰ سامانه عکسبرداری ثابت و بالغ بر ۲۴۰۰ دوربین ثبت تخلفات در سطح شبکه راههای کشور خبر داد و افزود: با طراحی و راه اندازی سامانه جامع مدیریت تصاویر جادهای به آدرس https://image.۱۴۱.ir، امکان پایش برخط شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی فراهم شده است.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی ادامه داد: استفاده از تصاویر دوربینهای نظارتی و ثبت تخلف در این پنل مدیریتی، بستر را برای تسهیل اطلاع رسانی در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی فراهم کرده است.
فخاران تأکید کرد: مشاهده تصاویر دوربینهای نظارتی استانهای همجوار با هدف ارتقاء گستره نظارت کارشناسان، بهره برداری از تصاویر در دو شبکه مستقل، نمایش گرافیکی فعالیت سامانهها و نمایش تعاملی تصاویر دوربینهای یک کریدور با هدف نظارت سریع و متمرکز در راستای بهبود و تسریع اطلاع رسانی کارشناسان و پاسخگویی به نیاز کاربران جادهای و نظارت یکپارچه بر دوربینهای نظارتی و ثبت تخلفاتی از دیگر قابلیتهای سامانه جامع مدیریت تصاویر جادهای است.