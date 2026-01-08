پخش زنده
۹۳۶ محکوم آذربایجانغربی از ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در حاشیه بازدید امروز از زندانهای استان گفت: ۹۳۶ نفر از محکومان مالی، مهریه و نفقه زندانهای استان از ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
ناصر عتباتی افزود: در این بازدید و دیدار چهره به چهره با یکهزار و ۳۸۶ زندانی با اولویت محکومان مالی و مهریه، وضعیت قضایی انجام و درخواستهای آنان بررسی و در مورد هر یک دستورات لازم صادر شد.
عتباتی تصریح کرد: در این بازدید ۹۳۶ محکوم مالی و مهریه از ارفاقات قانونی شامل اعطای مرخصی به ۶۲۵ نفر، موافقت با اشتغال ۱۴۷ نفر، اعطای مرخصی پایان حبس ۳۷ نفر، موافقت با آزادی مشروط ۳۶ نفر، تعلیق مجازات ۱۷ نفر، موافقت با پابند الکترونیک ۱۵ نفر، موافقت با درخواست عفو ۶۱ نفر، تخفیف مجازات پنج نفر، تجمیع مجازات سه نفر و تعیین تکلیف رد مال هفت نفر بهرهمند شدند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی، همچنین در یکی از بندهای زندان ارومیه در نشست با زندانیان در خصوص درخواستهایی آنان دستورات مقتضی را صادر کرد.