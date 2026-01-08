به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به اینکه مبارزه با موادمخدر یکی از ماموریت‌های اصلی مجموعه انتظامی است گفت: همه نهاد‌ها و سازمان‌های متولی باید همکاری لازم در راستای مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از آسیب‌های این پدیده شوم را داشته باشند.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی افزود:ماموران انتظامی لنگرود در راستای مقابله با تهیه و توزیع موادمخدر، با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر نقاط آلوده شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۳ کیلو و ۵۴۱ گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

وی گفت: تلاش بی وقفه پلیس برای مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر و مصرف کنندگان تا ریشه کنی آن در جامعه با قوت ادامه دارد.