مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از شناسایی و ساماندهی ۳ هزار و ۵۱۸ انشعاب غیرمجاز آب در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر افزود: از مجموع انشعابات شناسایی‌شده، ۱۳۱۱ فقره با انجام مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده که این اقدام ضمن صیانت از حقوق مشترکان، به مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش هدررفت آب کمک شایانی کرده است.

او با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، تصریح کرد: ۲۲۰۷ فقره انشعاب غیرمجاز نیز به طور کامل جمع‌آوری و برای متخلفان، برخورد قانونی اعمال شده است؛ اقدامی که در راستای صیانت از شبکه توزیع آب، پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و حفظ عدالت در بهره‌مندی از این منبع حیاتی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: انشعابات غیرمجاز علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه توزیع، باعث افت فشار، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مشترکان قانون‌مدار می‌شود.

فرهاد بختیاری‌فر افزود: از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از آب، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.