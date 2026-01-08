استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومی‌ها در مدیریت افکار عمومی و تبیین سیاست‌های دولت، این حوزه را یکی از ارکان اصلی موفقیت و پیشبرد اهداف دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان با بیان اینکه رمز موفقیت هر دستگاه برخورداری از یک مدیر توانمند و حوزه روابط عمومی فعال و اثرگذار است، گفت: به توانمندی و نقش‌آفرینی روابط عمومی‌ها اعتقاد دارم و معتقدم اگر مدیری در کنار خود روابط عمومی قوی داشته باشد، مسیر موفقیت آن مجموعه هموارتر خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه استان افزود: روابط عمومی‌ها در بزنگاه‌های حساس به‌ویژه در تبیین دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به استان و سیاست های دولت، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و با اطلاع‌رسانی دقیق و مستند واقعیت‌ها را برای افکار عمومی تبیین کرده اند.

استاندار با تأکید بر اینکه کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد، تاکید کرد: اجرای طرح بزرگ اقتصادی حذف ارز ترجیحی یک جراحی ضروری بود، اگرچه این جراحی ممکن است در ابتدا با نگرانی‌هایی همراه باشد اما در نهایت منافع آن به‌صورت مستقیم به مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه خواهد رسید.

هاشمی با قدردانی از همراهی مردم استان افزود: مردم خراسان جنوبی همواره با بصیرت، آگاهی و آرامش همراه نظام و دولت بوده‌اند و در عین بیان مطالبات و اعتراضات، مسیر گفت‌وگو و تعامل را انتخاب کرده‌اند که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار استان گفت: جلسات متعددی با بازاریان، تولیدکنندگان، مرغداران و تشکل‌های صنفی برگزار شده و خوشبختانه خراسان جنوبی در بسیاری از اقلام اساسی از جمله مرغ و تخم‌مرغ، جزو استان‌های دارای پایین‌ترین قیمت در کشور است.

استاندار با تأکید بر نقش کلیدی روابط عمومی‌ها در شرایط کنونی افزود: انتظار ما از روابط عمومی‌ها، تبیین دقیق، امیدآفرینی، اطمینان‌بخشی و مقابله هوشمندانه با فضاسازی‌های رسانه‌های معاند است و این مهم با تولید محتوای حرفه‌ای، مستمر و هدفمند محقق می‌شود.

هاشمی با اشاره به تأمین کافی کالاهای اساسی در استان افزود: هیچ‌گونه نگرانی در حوزه تأمین کالا وجود ندارد و حتی خراسان جنوبی در تأمین مرغ استان‌های همجوار نیز مشارکت دارد، بنابراین از مردم می‌خواهیم از خرید هیجانی پرهیز کنند.

وی با تشکر از اصحاب رسانه، پایگاه‌های خبری، روزنامه‌های محلی و روابط عمومی دستگاه‌ها ، عنوان کرد: وفاق، همدلی و همراهی رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها نقش مهمی در عبور موفق از این مقطع حساس دارد و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، شاهد نتایج مثبت این طرح بزرگ اقتصادی برای مردم باشیم.