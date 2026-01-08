پخش زنده
هفته پنجم لیگ برتر تفنگ بانوان امروز (پنجشنبه)، ۱۸ دی ماه به میزبانی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی دانشگاه آزاد اسلامی مقابل هیات ایلام به برتری رسید، فولاد مبارکه سپاهان از سد هیات همدان گذشت و هیات البرز برابر هیات دشتستان پیروز شد.
نتایج فینال هفته پنجم لیگ برتر تفنگ بانوان به شرح زیر است:
دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷ - ۵ هیات ایلام
فولاد مبارکه سپاهان ۱۶ - ۱۰ هیات همدان
هیات البرز ۱۶ - ۱۰ هیات دشتستان
در پایان هفته پنجم باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی با ۲۰ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت، هیات البرز با ۱۹ امتیاز در تعقیب این تیم است و فولاد مبارکه سپاهان با ۱۷ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.