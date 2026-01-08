شهرستان شفت با پرورش سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن ماهیان سردآبی، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری در گیلان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهرستان شفت، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم آبزی‌پروری استان با هزار و ۲۹۰ هکتار استخر پرورش ماهی پیشگام در صنعت آبزی پروری است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شفت از همت مردم این شهرستان در رونق تولید و توسعه صنعت آبزی پروری خبر داد و گفت: ۱۶ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی مانند قزل‌آلا و ۲ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در این شهرستان فعال هستند.

پیشگامی شهرستان شفت در ایجاد استخر‌های پرورش ماهی نه تنها موجب کسب درآمد و ایجاد اشتغال در این منطقه شده است، بلکه این شهرستان را به جایگاه سوم استان در حوزه پرورش ماهی تبدیل کرده است.