قیام مردمی ساری در ۱۸ دی ۵۷ پس از حمله رژیم پهلوی به شهرهای مختلف کشور، با شهادت و مجروح شدن تعدادی از انقلابیون، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۵۷ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از روزهای ماندگار مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی ثبت شده است؛ روزی که مردم ساری با حضور گسترده در صحنه، وفاداری خود را به نهضت امام خمینی(ره) به نمایش گذاشتند.

پس از حمله خشونت‌بار رژیم پهلوی و شهادت جمعی از مردم در شهرهایی چون کرمانشاه، مشهد، قزوین و چند شهر دیگر، امام خمینی(ره) در پیامی تاریخی از مردم سراسر کشور خواستند با حضور در صحنه و برگزاری تظاهرات، اعتراض خود را به رژیم ستمشاهی اعلام کنند.

در پی این پیام، بازاریان و کسبه ساری با تعطیلی کامل مغازه‌ها، در مسجد جامع این شهر گرد هم آمدند و خود را برای راهپیمایی آماده کردند. جمعیتی انبوه با شعارهای انقلابی از جمله «ملت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه» حرکت خود را آغاز کردند.

راهپیمایان از مسجد جامع به سمت میدان شهدای فعلی ساری حرکت کردند؛ جایی که با دخالت نیروهای رژیم پهلوی، درگیری شکل گرفت. در این نقطه، نخستین تیر به «حسین‌معدبی» اصابت کرد و فضای راهپیمایی به صحنه‌ای خونین تبدیل شد.

مردم در جریان راهپیمایی با شاخه‌های گل به استقبال مأموران رفتند، اما پاسخ نیروهای رژیم، گلوله بود. در این حادثه، ۱۲ نفر از مردم ساری مجروح شدند و این روز به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزات مردمی شمال کشور در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد.

۱۸ دی ۵۷، سندی زنده از ایستادگی مردم ساری است؛ روزی که ایمان، شجاعت و حضور به‌موقع مردم، مسیر انقلاب را روشن‌تر کرد.

گزارش از عباس نواییان