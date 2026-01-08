به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس ظهر امروز (پنجشنبه) با حضور در موزه میراث روستایی گیلان، از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی، تاریخی و گردشگری بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل این موزه قرار گرفت.

استاندار گیلان در جریان این بازدید، از خانه‌های روستایی بازسازی‌شده، فضا‌های نمایشی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و بخش‌های مرتبط با آداب و رسوم بومی استان دیدن کرد و با توضیحات مدیران و کارشناسان، با روند نگهداری، مرمت و معرفی آثار فرهنگی و تاریخی گیلان آشنا شد.

حق‌شناس با تأکید بر نقش موزه روستایی گیلان در صیانت از میراث فرهنگی و انتقال هویت بومی به نسل‌های آینده، اظهار کرد: موزه روستایی گیلان جلوه‌ای روشن از سبک زندگی، معیشت، فرهنگ و آیین‌های مردم این استان در گذشته است و حفظ و تقویت چنین مجموعه‌هایی ضرورتی فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای موزه روستایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی افزود: توسعه گردشگری فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های بومی و محلی گیلان شود و در این مسیر، حمایت از فعالان فرهنگی و صنایع‌دستی باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار گیلان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران موزه روستایی گیلان، بر حمایت استانداری از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری پایدار در استان تأکید کرد.