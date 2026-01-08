پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از آغاز مرحله دوم ثبت نام دورههای آموزشی رایگان مهارت آموزی ویژه جوانان استان همدان ویژه دهکهای یک تا سه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی افزود: دورههای متنوع مهارتآموزی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است.
او تصریح کرد: این طرح با هدف توانمندسازی جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، مجموعهای از دورههای کاربردی شامل آموزش تهیه انواع برنامهنویسی پایتون، برنامهنویسی و طراحی سایت با وردپرس، بازاریابی الکترونیکی، مدیریت محتوا، تعمیرات تخصصی لپتاپ و طراحی نقشه با نرمافزار است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: یکی از محوریترین رویکردها در این برنامه، استفاده از روشهای نوین آموزش مهارت است که به جای صرفاً تئوریگویی، بر تمرین عملی، طرح محوری و تعامل سازنده بین مدرس و هنرجو تاکید دارد.
علی حقیقی افزود: در پایان هر دوره، آزمونی توسط اداره فنی و حرفهای برگزار خواهد شد و پس از کسب نمره قبولی، مدرک رسمی سازمان فنی و حرفهای کشور به شرکتکنندگان اعطا میشود.
او تصریح کرد: علاقهمندان برای ثبت نام میتوانند با مراجعه به لینک https://search.eitaa.com/?url=https://tech-day.porsline.ir/s/mahta و یا به معاونت امور جوانان اداره کل در مرکز استان و در شهرستانها به ادارات ورزش و جوانان مراجعه کنند.