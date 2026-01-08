رضا نوحی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از خصوص میزان واریز سود سهام عدالت اظهار کرد: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود به حساب خود دریافت کردند.

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی افزود: مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت ساعاتی پیش به پایان رسید. در این مرحله، برای ۴۴ میلیون دارنده سهام عدالت، در مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان واریز شد که از این میزان، ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به سود‌های بانکی سنوات گذشته بوده است.

وی گفت: توزیع سود سهام عدالت با همکاری ۱۸ بانک عامل از روز گذشته آغاز شد و ساعاتی پیش به پایان رسید.

نوحی در ادامه در خصوص مابقی سودهای دریافتی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت بیان کرد: مابقی سود‌های دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، اقدامات لازم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال انجام است و بلافاصله پس از دریافت و تجمیع باقی‌مانده مبالغ، سود مربوطه به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد