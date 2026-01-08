پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با تأکید بر پایداری کامل ذخایر راهبردی اعلام کرد که روند تأمین و توزیع آرد و کالاهای اساسی مردم حتی در روزهای تعطیل نیز بدون هیچگونه وقفه ادامه دارد و آرامش فعلی بازار نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعههای مسئول در حوزه امنیت غذایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود ایرانیان با تأکید بر اینکه تأمین آرد و کالاهای اساسی مردم هیچگاه متوقف نمیشود، گفت: آرامش امروز بازار حاصل تلاش بیوقفه مجموعههایی است که بیصدا، اما مسئولانه برای آسایش سفرههای مردم ایستادهاند.
وی اظهار کرد: در روزهایی که برخی نگرانیها ممکن است باعث التهاب مقطعی بازار شود، همکاران ما با تمام توان و حس تعهد، در هر ساعت از شبانهروز پای کار هستند تا هیچ خانوادهای دغدغه تأمین اقلام اساسی را نداشته باشد و کمبودهای ناشی از خریدهای هیجانی یا احتکار احتمالی به سرعت جبران شود.
وی با اشاره به وضعیت مطمئن ذخایر راهبردی استان افزود: انبارهای کالاهای اساسی استان در شرایطی اطمینانبخش قرار دارد.
وی ادامه داد: هیچ خللی در تأمین نیازهای مردم وجود ندارد. این پشتوانه قوی، نویدبخش تداوم آرامش بازار و دلگرمی برای خانوادههایی است که امنیت غذایی را حق مسلم خود میدانند.