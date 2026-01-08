به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دادستان گنبدکاووس : از این انبار ۷ تُن روغن، ۱۱۴ تُن شکر و ۳ تُن برنج خارجی احتکار شده کشف و ضبط شده است.

محمد ارمی افزود: همه این کالاها در فروشگاه های سطح شهر برای دسترسی مردم، توزیع می شود.

وی گفت: برای مالکان این انبارها نیز، به اتهام احتکار در دادسرای این شهرستان پرونده تشکیل شده است.

دیشب نیز ۳۵ تن روغن، قند و شکر و برنج از ۲ انبار در یکی از روستاهای این شهرستان کشف شد.