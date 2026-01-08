پخش زنده
ستاد فرماندهی پلیس شهر دورهام انگلیس اعلام کرد هشت افسر پلیس را به اتهام سوء رفتار هنگام مرخصی در اسپانیا تعلیق کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، فرماندهی پلیس دورهام بدون اشاره به اقدامات این افراد افزود: آنان استانداردهای رفتار حرفهای در زمان مرخصی را رعایت نکردهاند.
سخنگوی پلیس دورهام در بیانیهای توضیح بیشتر درباره اقدامات این افسران را به پس از انجام تحقیقات موکول کرد.
در سالهای اخیر صدها افسر پلیس انگلیس به علت ارتکاب به جرایم مختلف از جمله قتل، آدم ربایی، تجاوز جنسی، انواع فساد اخلاقی، نژاد پرستی، زن ستیزی و دیگر جرایم، تعلیق یا اخراج شدند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده شمار افسران اخراجی قطعی از پلیس انگلیس در یک سال گذشته با ۱۴۲ نفر افزایش در مقایسه با سال قبل از آن به ۷۳۵ نفر رسیده است.
جنجالیترین پروندههای پلیس در سالهای اخیر، یکی مربوط به وین کوزنس افسر دیپلماتیک پلیس انگلیس مامور در سفارت آمریکا در لندن بود که پس از ربودن سارا اورارد دختری جوان، به او تجاوز کرد و سپس او را به قتل رساند و جسدش را سوزاند و بقایای جسدش را در پارک جنگلی خارج از شهر پنهان کرد.
پرونده دیگر مربوط به دیوید کاریک افسر ارشد پلیس انگلیس است که از ارتش به پلیس پیوست.
او طی حدود دو دهه فعالیت در پلیس به بیش از ۷۰ جرم جنسی علیه زنان و حتی کودکان مجرم شناخته شد که به دهها فقره از جمله ۴۸ مورد تجاوز جنسی اعتراف کرد، اما قربانیان او میگویند افراد دیگری را میشناسند که به علت نا امیدی از پیگیری این پرونده و نیز برای حفظ آبرو از او شکایت نکردهاند.
افسری که چند نفر از قربانیانش میگویند سالها پیش درباره او به مقامات پلیس و قضایی شکایت بردند، اما ترتیب اثر داده نشد، این افسر ارشد پلیس انگلیس پس از فشار شدید افکار عمومی محاکمه و به زندان افکنده شد، برای این افسر پلیس نزدیک ۳۱ سال مجازات زندان تعیین شد.
به تازگی اعلام شد هزاران نیروی پلیس پایتخت انگلیس و دیگر بخشهای این نیرو بدون بررسیهای کامل پیشینه استخدام شدهاند که وزیر کشور انگلیس رسیدگی دوباره به پرونده استخدامی آنان را خواستار شد.