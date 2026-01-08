شهردار حمیدیا: آغاز اجرای عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شهر حمیدیا همزمان با مراسم کلنگ‌زنی انجام می‌شود و تمام مراحل قانونی آن طی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، الله‌وردی افزود: برای این مجموعه زمینی به مساحت هزار و هشتاد مترمربع اختصاص یافته و فضای آشیانه با زیربنای چهارصد و ده مترمربع و ساختمان اداری با زیربنای ششصد و چهل و پنج مترمربع در دو طبقه پیش‌بینی شده است. همچنین هزار و پنجاه و پنج مترمربع نیز به پارکینگ و محوطه اختصاص دارد.

به گفته شهردار حمیدیا، مدت زمان اجرای پروژه هشت ماه تعیین شده است و پیمانکار آن مشخص و قرارداد منعقد شده است. اعتبار این طرح بیست و هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان اعلام شده است.

الله‌وردی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این ایستگاه، امکان افزایش سرعت امدادرسانی و پوشش امنیتی شهر حمیدیا و مناطق اطراف فراهم می‌شود.

عباسی، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد، در نشست بررسی مسائل شهری حمیدیا گفت: به دلیل مجاورت حمیدیا با محدوده شهری یزد، هماهنگی میان دو شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی ضروری است.

وی با اشاره به آغاز چند پروژه عمرانی توسط شهرداری حمیدیا افزود: بخشی از مسائل مطرح‌شده مربوط به اتصال و ادامه معابر اصلی از جمله امتداد بلوار پاسداران به بلوار مدرس و ادامه مسیر میدان شهدای زن به سمت مسیر دهنو بود که قرار شد با همکاری شهرداری منطقه دو یزد پیگیری شود.

عباسی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات ساخت ایستگاه آتش‌نشانی حمیدیا تأکید کرد: با توجه به بلندمرتبه‌سازی در این منطقه، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن از جمله خودرو نبرد برای آتش‌نشانی ضروری است و باید در برنامه شهرداری و سازمان شهرداری‌ها قرار گیرد.

وی وضعیت خدمات شهری حمیدیا را رو به رشد توصیف کرد و گفت: جمعیت بالا و بافت فشرده این شهر باعث شده پروژه‌های عمرانی و خدماتی برای شهروندان اهمیت بیشتری پیدا کند. امیدواریم مجموعه پروژه‌های آغازشده در مدت باقی‌مانده از دوره شورا تکمیل و تحویل شهروندان شود.