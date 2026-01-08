پخش زنده
کیفیت هوای سه شهر آذربایجانغربی ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با اشاره به شاخص کیفیت هوای استان بر اساس پایش ساعت ۱۳ امروز گفت: شاخص لحظهای کیفیت هوای مرکز استان ۱۸۰ و ناسالم است که شاخص ۲۴ ساعته هم رقم ۱۸۴ را نشان میدهد.
سعید موسوی افزود: شاخص لحظهای در مهاباد شاخص ۱۵۲ را نشان داده و شاخص لحظهای کیفیت هوای پلدشت با شاخص لحظهای ۱۶۴ و ناسالم گزارش شده است.
موسوی، شاخص لحظهای هوای خوی را ۱۰۸ و ناسالم برای گروههای حساس اعلام و اظهار کرد: ماکو با شاخص لحظهای، ۱۲۲ و پیرانشهر با شاخص ۱۰۳ برای گروههای حساس ناسالم هستند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی، با اشاره به وارونگی دما و افزایش غلظت آلایندههای جوی اضافه کرد: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و تداوم این وضعیت، توصیه میشود شهروندان از مشارکت عمومی و از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری کنند.