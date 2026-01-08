پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش طرح جدید حمایتی قرار می گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سید الهیار مصباحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت برای حمایت از خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، برنامهریزی ویژهای انجام داده است، در این طرح، کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر و گوشت سفید تحت پوشش قرار گرفته است.
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش گفت: در مراحل گذشته حدود ۷۰ درصد جمعیت بهرهمند بودند، اما اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان گیلان شامل این طرح میشوند و اکثر خانوادهها میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان درباره جزئیات پرداخت اعتبارات تصریح کرد: برای دهکهای پایینتر، واریز اعتبارات بهصورت ماهانه انجام میشود و در مرحله اول، دهکهای اول تا سوم امکان استفاده از این اعتبار را دارند.
مصباحی با تأکید بر کنترل بازار بیان کرد: همزمان با اجرای طرح، گروههای نظارتی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها فعال شدهاند و تعداد واحدهای ارائهدهنده این خدمات به ۶ هزار واحد افزایش یافته است تا مردم بتوانند با سهولت کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی همچنین درباره یارانه نقدی افزود: یارانه نقدی کماکان برقرار است.