به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سید الهیار مصباحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: دولت برای حمایت از خانوارها، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده است، در این طرح، کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر و گوشت سفید تحت پوشش قرار گرفته است.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش گفت: در مراحل گذشته حدود ۷۰ درصد جمعیت بهره‌مند بودند، اما اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان گیلان شامل این طرح می‌شوند و اکثر خانواده‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان درباره جزئیات پرداخت اعتبارات تصریح کرد: برای دهک‌های پایین‌تر، واریز اعتبارات به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و در مرحله اول، دهک‌های اول تا سوم امکان استفاده از این اعتبار را دارند.

مصباحی با تأکید بر کنترل بازار بیان کرد: همزمان با اجرای طرح، گروه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها فعال شده‌اند و تعداد واحد‌های ارائه‌دهنده این خدمات به ۶ هزار واحد افزایش یافته است تا مردم بتوانند با سهولت کالا‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی همچنین درباره یارانه نقدی افزود: یارانه نقدی کماکان برقرار است.