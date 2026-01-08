وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در توقیف نفتکش مارینرا، خواهان پایان دادن به «تصرف قهری» این نفتکش شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، در این بیانیه آمده است: فدراسیون روسیه ازآمریکا می‌خواهد به رعایت اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دریانوردی بازگردد و فوراً به اقدامات غیرقانونی خود علیه نفتکش «مارینِرا» و همچنین سایر کشتی‌هایی که به‌طور قانونی در آب‌های آزاد فعالیت می‌کنند، پایان دهد.

دستگاه سیاست خارجی روسیه با اشاره به اینکه طرف آمریکایی موظف است رفتار انسانی و شایسته با شهروندان روسی عضو خدمه این نفتکش را تضمین و حقوق و منافع آنان را به‌طور کامل رعایت نماید تاکید کرده است: آمریکایی‌ها اجازه ندارند هیچ‌گونه مانعی در مسیر بازگشت سریع نفتکش و خدمه آن به میهن ایجاد کنند.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدام غیرقانونی و مسلحانه‌ای که در تاریخ ۷ ژانویه توسط نیرو‌های مسلح ایالات متحده آمریکا علیه نفتکش «مارینِرا» انجام شد، اعلام می‌دارد.

کشتی «مارینِرا» که در تاریخ ۲۴ دسامبر و مطابق با موازین حقوق بین‌الملل و قوانین فدراسیون روسیه، مجوز موقت برای تردد تحت پرچم دولتی فدراسیون روسیه دریافت کرده بود، در حال عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس شمالی و در مسیر یکی از بنادر روسیه قرار داشت.