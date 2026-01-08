پخش زنده
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر نقش راهبردی محور نهاوند–کنگاور در توسعه مبادلات ترانزیتی و تسهیل سفرهای زیارتی به عراق گفت: این محور یکی از مسیرهای حیاتی شبکه حملونقل کشور است که تکمیل آن در اولویت برنامههای توسعهای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در دیدار با علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه راهبردی محور نهاوند–سهراهی کنگاور اظهار کرد: این محور نقشی کلیدی در اتصال استانهای مرکزی و جنوبی کشور از جمله اصفهان، مرکزی و لرستان به غرب کشور و مرزهای ایلام و کرمانشاه دارد و بهویژه برای تردد زائران عتبات عالیات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: تکمیل محور نهاوند–کنگاور نهتنها موجب ارتقای ایمنی و کاهش زمان سفر میشود، بلکه بخشی از شبکه ترانزیتی ملی و بینالمللی محسوب میشود که میتواند مسیر دسترسی کالا و مسافر از مرکز ایران به مرزهای غربی و کشورهای همسایه بهویژه عراق را تسهیل کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه گفت: طول کل این محور ۵۷ کیلومتر است که ۳۹ کیلومتر آن در استان همدان و ۱۷ کیلومتر در استان کرمانشاه قرار دارد. از این مسیر، تاکنون ۱۷ کیلومتر از بخش همدان در قالب قرارداد بهسازی در دست اجراست و بخشهای باقیمانده با پیشرفتهای مرحلهای در حال توسعه است.
بازوند با اشاره به پیشرفت قابل توجه در احداث پل حاجیعلیمراد بهعنوان یکی از مهمترین ابنیه فنی پروژه افزود: این پل دارای هفت دهانه و به طول ۸۵ متر است و هماکنون با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله بتنریزی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: محور نهاوند–کنگاور علاوه بر کاهش بار ترافیکی مسیرهای موازی، نقش مهمی در شبکه حملونقل یکپارچه شرق تا غرب کشور ایفا میکند و بخشی از مسیر راهبردی توسعه ترانزیت ایران بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در پایان با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم نهاوند تأکید کرد: تسریع در تکمیل پروژه با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت زیرساخت و پاسخگویی به مطالبات مردم منطقه از اولویتهای اصلی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور است.