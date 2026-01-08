شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان با هدف حمایت از تولید داخلی، توسعه توانمندی‌های سازندگان ایرانی و تقویت زنجیره تأمین صنعت نفت در اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان از ۲۰ تا ۲۳ دی و از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان میزبان شرکت‌ها، سازندگان، پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.

شانزدهمین دوره این رویداد تخصصی با حضور شرکت‌های سازندگان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی، بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های ساخت داخل، تبادل دانش فنی، توسعه همکاری‌های صنعتی و تجاری و افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت فراهم می‌کند.

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان به‌عنوان یکی از رویداد‌های مهم صنعتی کشور، نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های خودکفایی، حمایت از تولید ملی و ارتقای توان ساخت داخل در صنعت نفت ایفا می‌کند