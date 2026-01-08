به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از لندن، این هفته سه کشور فرانسه، انگلیس و اوکراین در پایان نشست آنچه "ائتلاف داوطلبان" عنوان کردند، در پاریس بیانیه‌ای درباره قصد خود برای استقرار آتی نیروهای چند ملیتی در خاک اوکراین امضا کردند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته بود:" این بیانیه "ائتلاف داوطلبان" نخستین بار وجود همگرایی عملیاتی میان 35 کشور عضو ائتلاف، طرف اوکراینی و همچنین آمریکا، با هدف ایجاد تضمین‌های امنیتی قابل اتکا برای کی‌یف را به رسمیت می‌شناسد."

تارنمای روزنامه گاردین نوشت، براساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، "بیانیه تاریخی ائتلاف دولت های هوادار اوکراین، خطرناک تر شده است."

گاردین افزود: مسکو، حامیان اروپایی اوکراین را "محور جنگ" نامیده است و حضور نظامی این کشورها در مرزهای روسیه را خطرناک می داند.