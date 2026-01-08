کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه این هفته تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و رویکرد‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، هفته‌ای صعودی را پشت سر گذاشت.

همایون دارابی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به عملکرد این هفته بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص کل بورس اوراق بهادار این هفته با رشد ۲۹۰ هزار و ۶۲۴ واحدی معادل ۷.۱۴ درصد، در محدوده ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد متوقف شد.

کارشناس بازار سرمایه دلایل این رشد را در سیاست‌های اقتصادی دولت و تغییر رویکرد‌های بانک مرکزی دانست و افزود: شاخص کل بورس به‌عنوان یک دماسنج و آیینه اقتصاد، بازتاب‌دهنده تصمیمات کلان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که هر زمان این تصمیمات به نفع بنگاه‌های اقتصادی باشد، شاخص رشد می‌کند و در مقابل، تصمیمات نامناسب با افت شاخص خود را نشان می‌دهد.

دارابی با اشاره به حذف ارز تک‌نرخی تصریح کرد: با جمع شدن بساط ارز دستوری، سهامداران می‌توانند امیدوار باشند که شرکت‌های صادراتی کشور فروش واقعی‌تری داشته باشند و منافع بنگاه‌ها تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

وی افزود: به همین دلیل گروه‌های صادرات‌محور از جمله پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها در صدر معاملات بازار قرار گرفته‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وجود ابهام در برخی صنایع گفت: در بخش‌هایی از بازار به‌ویژه گروه‌های خودرویی، دارویی و غذایی نگرانی‌هایی وجود دارد؛ چراکه نرخ ارز افزایش یافته، اما قیمت‌های فروش این شرکت‌ها تغییر نکرده و مجوز افزایش نرخ به آنها داده نشده است.

دارابی تأکید کرد: اگر این صنایع نتوانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت‌های فروش خود را اصلاح کنند، به‌ویژه در صنعت خودرو که از گذشته نیز با مشکلات عمیق ساختاری مواجه بوده، ممکن است با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده وضعیت این گروه‌ها شفاف‌تر شود و افزود: گروه خودرویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور، نقش قابل‌توجهی در اشتغال و فعالیت اقتصادی دارد و بهبود شرایط آن برای بازار سرمایه و اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد.