رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازسازی سریع بندر شهید رجایی پس از حادثه آتشسوزی سال گذشته اعلام کرد: این بندر راهبردی اکنون با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است و روند صادرات و واردات کالا با سرعت و دقت در حال انجام بوده و زمان ماندگاری کالاها بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از بندر شهید رجایی اظهار داشت: حدود هشت ماه پیش حادثهای در این بندر منجر به آسیب به بخشی از محوطه کانتینری شد، اما با تلاش بیوقفه مدیران، کارکنان و متخصصان سازمان بنادر و دریانوردی، بازسازی کامل در مدتزمان کوتاهی انجام شد و امروز فعالیت بندر به حالت عادی بازگشته است.
رضاییکوچی بندر شهید رجایی را بزرگترین و مهمترین بندر تجاری ایران توصیف کرد و گفت: بیش از ۵۵ درصد از صادرات و واردات کشور از طریق این بندر انجام میشود و نقش آن در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی کشور حیاتی است.
وی با اشاره به پیشرفتهای فنی و تجهیزاتی بندر افزود: تمامی امکانات مستقر در بندر شهید رجایی با فناوریهای روز جهان در حوزه بندری و لجستیک مطابقت دارد و این بندر به یکی از مراکز اصلی توسعه تجارت دریایی در منطقه تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: پس از حادثه اخیر، زمان ماندگاری کالاها در بندر موقتاً افزایش یافته بود اما با پیگیریهای انجامشده در کمیسیون عمران و هماهنگی دستگاههای مرتبط، مدت نگهداری کالا بهطور چشمگیری کاهش یافته و فرایند ترخیص با حداکثر سرعت در حال انجام است.
رضاییکوچی در ادامه با اشاره به نقش بندر شهید رجایی در توزیع کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: بخش عمدهای از واردات کالاهای ضروری از همین بندر انجام میشود و اکنون هیچ وقفهای در تأمین و توزیع کالا وجود ندارد؛ بهطوری که سطح دپوی کالا در بندر به حداقل رسیده است.
وی در پایان با بیان اینکه ثبات عرضه کالاهای اساسی و کنترل نوسانات قیمتی از اولویتهای دولت و مجلس است، گفت: بر اساس مصوبات اخیر، مابهالتفاوت قیمت برخی اقلام در صورت تغییر نرخ ارز توسط دولت پرداخت میشود تا ثبات در بازار حفظ شود.
رضاییکوچی عملکرد بندر شهید رجایی را نماد مدیریت کارآمد و هماهنگی در بخش حملونقل کشور دانست و افزود: تداوم این روند میتواند نقش ایران را در تجارت منطقهای و دریایی بیش از پیش تقویت کند.