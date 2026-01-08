پخش زنده
عرضه نهادههای دامی با نرخ توافقی از دوشنبه ۱۵ دیماه در سامانه بازارگاه آغاز شده و قیمتگذاری بهصورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمینکنندگان و خریداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نخستین روز فعالیت بازارگاه پس از حذف ارز ترجیحی، ذرت با قیمت ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان، سویا ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان عرضه شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در ماه اول، نهادهها در سامانه بازرگاه با ارائه تسهیلات ۷۵ درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و از ماه آینده، سازوکاری برای ارائه تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی به بخش تولید اندیشیده شده است.