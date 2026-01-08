پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان از فعالیتهای شرکت آلیاژ کار مبین گستر در حوزههای ریختهگری آلیاژ، ماشینکاری، عملیات حرارتی و ساخت قطعات یدکی کارخانجات تولیدی و گلولههای فلزی؛ بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی گفت: رویکرد اصلی استان، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط است و نماد این رویکرد، شرکتهایی هستند که بهعنوان حلقه واسط میان صنعت و بازار فعالیت و قادرند ارزش افزوده مناسبی بهویژه در حوزه اشتغال ایجاد کنند
وی افزود: رسیدگی به مسائل و رفع مشکلات این بخش از جمله اولویتهای اصلی برنامههای توسعهای استان به شمار میرود
دکتر طالبی گفت: با توجه به زمینههای متنوع صنعتی و معدنی، استان از توان بالایی برخوردار است تا زنجیره تأمین خدمات، قطعات و نیازهای بنگاههای بزرگ اقتصادی، را ایجاد کند.
طالبی افزود: تمرکز و توجه هدفمند به این حوزه میتواند فرصتهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم کند