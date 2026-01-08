شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت جام، اغتشاشات خیابانی را محکوم کرد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت جام، اغتشاشات خیابانی اخیر و اقدامات مخرب و ضد امنیتی آشوبگران را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
این شورا در بیانیه صادره آورده است: حوادث و اغتشاشات خیابانی اخیر با سوءاستفاده از مطالبات و احساسات بهحق مردم و با هدایت، پشتیبانی و عملیات رسانهای دشمنان و جریانهای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت جام آورده است: اعتراض و مطالبهگری قانونی، حقی مشروع و بهرسمیتشناختهشده در چارچوب قوانین کشور است؛ اما اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ناامنی و تعرض به جان و مال مردم، هیچ سنخیتی با مطالبات بهحق مردمی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف شوم بدخواهان ملت ایران ارزیابی میشود.
این بیانیه تصریح کرده است: دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی همواره کوشیدهاند با ایجاد تفرقه، التهابآفرینی، جنگ روانی و القای ناامیدی، امنیت و آرامش کشور را هدف قرار دهند و در این مسیر، از فریب و سوءاستفاده از برخی افراد ناآگاه بهره بگیرند.
امضاکنندگان این بیانیه اظهار داشتهاند: مردم مؤمن، بصیر و انقلابی شهرستان تربت جام، همواره با هوشیاری، نجابت و وفاداری به آرمانهای بلند امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، اجازه ندادهاند توطئههای دشمنان به ثمر بنشیند و این بار نیز با حفظ آرامش، هوشمندی و بصیرت، صف خود را از اغتشاشگران و عوامل ناامنی جدا خواهند کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت جام از دستگاههای مسئول و حافظان نظم و امنیت عمومی خواسته است با رعایت قانون، درایت و قاطعیت، با عوامل اصلی، محرکان و سازماندهندگان این اغتشاشات برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
در این بیانیه همچنین از دانشجویان خواسته شده است با توجه به درک عمیق از مسائل داخلی و خارجی و همچنین نفوذ و دسیسههای دشمنان، بار دیگر نقش برجستهای در مقابله با تهدیدات و توطئههای دشمنان ایفا کنند و همپای سایر اقشار جامعه در دفاع از امنیت و منافع ملی کشور حضور فعال و مؤثری داشته باشند.
این شورا همچنین در بیانیه خود با اشاره به نقش اصناف شهرستان تربت جام در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و رونق تولید، تصریح کردهاند: هرگونه آشوب و درگیری در بازار و میان اصناف، نهتنها به ضرر منافع عمومی و اقتصادی کشور خواهد بود، بلکه موجب آسیب به تلاشهای اصناف در خدمترسانی به مردم میشود؛ بنابراین از اصناف درخواست میشود که با حفظ آرامش، در مسیر تأمین کالاهای اساسی مردم و تقویت اقتصاد کشور مشارکت و از هرگونه دخالت در اغتشاشات خودداری کنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تربت جام در پایان از عموم مردم دعوت کرده است با حفظ وحدت، آرامش و هوشیاری، اجازه ندهند امنیت، عزت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی، بازیچه مطامع و توطئههای دشمنان این مرز و بوم قرار گیرد.