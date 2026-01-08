استاندار مازندران از ورود ۳۰۰ تن روغن خوراکی به بازار استان طی دو تا سه روز آینده خبر داد و گفت: دغدغه مردم در حوزه روغن به‌زودی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کمبود روغن خوراکی در بازار مازندران، این روزها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده؛ موضوعی که استاندار مازندران را به بازدید میدانی از یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید روغن کشور در میاندورود کشاند.

یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به کمبود روغن خوراکی در بازار استان گفت: در حال حاضر از نظر ۱۰ قلم کالای اساسی هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و تنها کالایی که موجب گلایه و نگرانی مردم شده، روغن است.

وی با بیان اینکه این موضوع را به‌صورت میدانی و از نزدیک بررسی کرده است، افزود: در بازدیدهای میدانی مشاهده شد که رضایت مردم از وضعیت روغن نسبی است و همین مسئله باعث شد شخصاً به این کارخانه مراجعه کنم تا موانع موجود در مسیر تولید و توزیع هرچه سریع‌تر برطرف شود.

استاندار مازندران تصریح کرد: با رفع این موانع، طی دو تا سه روز آینده حدود ۳۰۰ تن روغن خوراکی وارد بازار استان خواهد شد که قطعاً بخش قابل توجهی از دغدغه مردم را برطرف می‌کند.

یونسی رستمی ادامه داد: به این میزان بسنده نشده و مواد اولیه جدید نیز وارد کارخانه شده یا در حال ورود است که پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا یک هفته آینده بازار روغن استان به‌طور کامل اشباع شود.

وی با تأکید بر اینکه معیشت و اقتصاد مردم اولویت اصلی مدیریت استان است، گفت: پیش‌تر نیز اعلام کرده بودم که مهم‌ترین مشکل کشور، مسئله اقتصاد و معیشت مردم است و امروز وظیفه ماست که با اقدام عملی، این دغدغه‌ها را کاهش دهیم.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: سایر کالاهای اساسی در سطح استان به وفور موجود است و حتی ذخایر برخی اقلام برای حدود یک سال نیز پیش‌بینی شده و از این بابت جای هیچ نگرانی وجود ندارد.