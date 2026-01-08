به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،میزان سود پرداختی به دارندگان سبدهای مختلف شامل ۵۱۵ هزار، ۵۶۱ هزار، ۶۰۷ هزار و یک‌میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بوده و فرآیند توزیع سود از عصر چهارشنبه ۱۷ دی تا پایان وقت کاری پنج‌شنبه ۱۹ دی تکمیل شد.

خبر دیگر اینکه خرید کالابرگی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز شد. خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تعیین شده مراجعه کنند. همچنین امکان خرید برای خانوارهای دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ، خانوارهای دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی فراهم میشود.