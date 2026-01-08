\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c\u00a0\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3.\u06f2 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6:\u06f1\u06f1:\u06f5\u06f5 \u0634\u0647\u0631 \u0644\u0627\u0645\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062f\u0631\u00a0 \u0645\u0631\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0644\u0627\u0645\u0631\u062f \u0648 \u06f1\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0648\u0631\u0627\u0648\u06cc \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.