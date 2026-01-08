به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی‌اکبر مرزبان در بازدید از طرح توسعه بندر گناوه اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مشاور و پیمانکار، این طرح از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی برخوردار است.

وی افزود: تقویت بنادر کوچک و سنتی و ارتقای سطح عملیات دریایی و بندری، از رویکرد‌های اصلی سازمان است و توسعه بندر گناوه نیز در همین راستا در حال اجراست.

مرزبان با بیان اینکه این طرح نویدبخش تحولی مهم برای مردم گناوه و استان بوشهر است، گفت: با بهره‌برداری از فاز‌های مختلف توسعه بندر گناوه، امکان پذیرش همزمان کشتی‌هایی با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن تا ۲ هزار تن فراهم می‌شود و در مرحله‌های بعدی، این ظرفیت تا ۵ هزار تن نیز افزایش خواهد یافت.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در افق ۱۰ ساله، هدف‌گذاری ما ارتقای بندر گناوه به بندر نسل سوم است؛ به‌گونه‌ای که جایگاه این بندر از نظر سطح خدمات و توان عملیاتی، ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به توسعه پسکرانه بندر گناوه تصریح کرد: با استحصال و الحاق بیش از ۱۱۰ هکتار زمین به محدوده بندر و فراهم شدن پسکرانه مناسب، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید مهیا شده که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.

مرزبان تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی دریانوردی و افزایش ظرفیت بنادر کوچک و سنتی هیچ محدودیتی ندارد و این موضوع با حمایت ویژه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و وزیر راه و شهرسازی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.