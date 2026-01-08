پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی عصر امروز با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران، خانوادههای شهدای این سانحه، زائران و مجاوران در حرم مطهر امامزاده صالح برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم دلنوشتههایی برای شهدای پرواز اوکراینی خوانده شد.
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اوکراین با ۱۷۶ مسافر و ۹ خدمه پروازی ، صبح چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ تهران را به مقصد کییف پایتخت اوکراین ترک میکرد که حوالی شهر جدید پرند در استان تهران سقوط کرد و همه مسافران آن به شهادت رسیدند.
مهدیه قوی، محمد امین جبلی، پریناز قادر پناه، دکتر محمد حسن اسدی لاری و زینب اسدی لاری، محمد مهدی الیاسی و ایمان قادر پناه از شهدای حادثه هواپیمای اوکراین در حیاط امامزاده صالح آرامیدهاند.