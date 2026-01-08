مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: تصمیم‌سازی مبتنی بر نظام شورایی و استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران، زمینه‌ساز رفع چالش‌ها و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش استثنایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اقبال‌خانی در نشست هیأت اندیشه‌ورز آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌سازی مبتنی بر خرد جمعی، اظهار کرد: استفاده از ساختار‌های شورایی و مشارکت فعال صاحب‌نظران و متخصصان می‌تواند بسیاری از موانع موجود در مسیر توسعه آموزش و پرورش استثنایی را برطرف کند.

وی افزود: تشکیل کارگروه‌های علمی و مشورتی و انجام نیازسنجی دقیق، هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، از الزامات اساسی برای شناخت مسائل، اولویت‌بندی چالش‌ها و طراحی برنامه‌های اثربخش در این حوزه به شمار می‌رود.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به نقش نگاه علمی و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، تصریح کرد: بدون بهره‌گیری از تحلیل‌های تخصصی و مشارکت نخبگان، تصمیم‌ها به نتایج مطلوب منتهی نخواهد شد و تحقق تحول در آموزش و پرورش استثنایی نیازمند برنامه‌ریزی آگاهانه و مشارکتی است.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت اندیشه‌ورز نیز با تأکید بر استفاده حداکثری از توان تخصصی معلمان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان این حوزه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، کاربردی‌تر و متناسب با نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان استثنایی عنوان کردند.

بر اساس جمع‌بندی این جلسه، محور‌هایی از جمله انجام پژوهش‌های کاربردی، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی، هوشمندسازی مدارس استثنایی، برگزاری جشنواره‌های خلاقانه، توسعه بازی‌ها و تولید کمک‌آموزشی‌های متناسب، ایجاد نظام‌های انگیزشی و تشویقی، پیشگیری از روزمرگی در فرآیند‌های آموزشی، تقویت نوآوری و همچنین تدوین دانشنامه جامع آموزش و پرورش استثنایی استان به‌عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید.

در پایان مقرر شد جلسه آینده هیأت اندیشه‌ورز با حضور تمامی اعضا برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد کارگروه‌ها، جمع‌بندی نهایی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای مصوبات انجام شود.