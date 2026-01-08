پخش زنده
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه بلندمدت ارتقای حداقل سه بندر به سطح نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و بندر شهید رجایی را به عنوان کانون این تحول معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید رسولی، در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی، بر اهمیت استراتژیک سواحل و بنادر کشور در تحقق اهداف کلان توسعه تجارت و ترانزیت منطقهای تأکید کرد.
وی با برشمردن مزیتهای ژئوپلیتیکی ایران که دسترسی به سه کریدور آبی (خلیج فارس، دریای عمان و خزر) را فراهم میآورد، اظهار داشت: این مزیتها فرصتی بیبدیل برای اتصال کشورهای محصور در خشکی در شمال (مانند کشورهای آسیای میانه) به آبهای آزاد است که نیازمند توسعه زیرساختهای بندری مدرن است.
هدفگذاری برای بنادر نسل سوم:
رسولی با استناد به تکالیف برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری بلندپروازانهای را برای ارتقای کیفی بنادر کشور اعلام کرد. وی توضیح داد که نسلبندی بنادر یک معیار کیفی برای سنجش سطح خدمات است، نه قدمت تأسیسات:
مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کرد که تا پایان برنامه هفتم، حداقل سه بندر به سطح نسل سوم ارتقا خواهند یافت و تلاش میشود تا تعداد بیشتری از بنادر نیز در این مسیر قرار گیرند.
بندر شهید رجایی؛ کانون تحول:
بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، محور اصلی این تحول نسل سوم خواهد بود. رسولی با اشاره به ظرفیت بالای این بندر در خلیج فارس، از اجرای طرح توسعه ۱۴۰۰ هکتاری در کنار اراضی موجود (۲۴۰۰ هکتار) خبر داد و اعلام کرد که سرمایهگذاریهای جدید در این بخش آغاز شده است. این توسعه زیرساختی، بستر لازم برای استقرار صنایع جانبی و تحقق کامل معیارهای نسل سوم را فراهم میآورد.
رسولی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهرهبرداری از این ظرفیتهای دریایی و پیشبرد پروژه ارتقای بنادر، ایران بتواند نقش خود را به عنوان هاب ترانزیتی منطقه تقویت کند و خدمات مؤثرتری به فعالان تجارت دریایی ارائه دهد.