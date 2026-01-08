رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در آبان و آذر سال گذشته در بحث ناترازی برق مشکل داشتیم ولی خوشبختانه امسال تا امروز در (دی ماه) و طبق جلساتی که در وزارت نفت داشته‌ایم سوخت به صورت منظم و با نظارت دقیق به نیروگاه‌ها می‌رسد.

سوخت به صورت منظم و با نظارت دقیق به نیروگاه‌ها می‌رسد

سوخت به صورت منظم و با نظارت دقیق به نیروگاه‌ها می‌رسد

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در آبان و آذر سال گذشته در بحث ناترازی برق مشکل داشتیم ولی خوشبختانه امسال تا امروز در (دی ماه) و طبق جلساتی که در وزارت نفت داشته‌ایم سوخت به صورت منظم به نیروگاه‌ها می‌رسد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین به غیر از نیروگاه‌های برق آبی، بقیه نیروگاه‌ها اعم از حرارتی از گاز، میعانات گازی و نفت و گاز استفاده می‌کنند و این توع اقدامات برای ما مهم است و ما به دنبال رفع موانع و مشکلات معیشتی، حقوقی و ... هستیم.