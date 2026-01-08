پخش زنده
سوریه و رژیم صهیونیستی دور جدیدی از مذاکرات را که دو روز به طول انجامید و با حمایت و میانجیگری آمریکا در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، به پایان رساندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دمشق در این مذاکرات خواستار خروج نیروهای صهیونیست از مناطقی است که پس از سقوط "بشار اسد" رئیس جمهور پیشین این کشور تصرف شدهاند.
در بیانیه مشترک پایان این نشست که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، ادعا شده است: دو طرف تصمیم گرفتهاند که یک سازوکار تلفیقی مشترک و یک واحد ارتباطی اختصاصی ایجاد کنند تا هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات، کاهش تنشهای نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصتهای تجاری، تحت نظارت ایالات متحده تسهیل شود.