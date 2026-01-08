به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول فرآوری و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان از اهدای اعضای بدن سیزدهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ در استان به بیماران نیازمند خبر داد.

اکوان پایمرد گفت: مرحوم سید رمضان جهانبخش ۵۳ ساله ساکن شهرستان مارگون که به‌دنبال خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود پس از تایید قطعی مرگ مغزی توسط تیم تخصصی پزشکی با رضایت خانواده اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

پایمرد افزود: از این بیمار کبد و هر دو کلیه برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند، به بیمارستان پیوند شیراز منتقل شد.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در اهدا عضو از استان‌های برتر کشور است، اضافه کرد: این مورد سیزدهمین مورد اهدای عضو در استان است.