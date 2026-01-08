به‌طور رسمی مسیر خاکی ترانزیتی میلک به بندرک کشور افغانستان با هدف تسهیل مراودات تجاری و کاهش بار ترافیکی مرز راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار هیرمند در این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مسیر ترانزیتی گفت: راه‌اندازی مسیر خاکی میلک به بندرک افغانستان با هدف کاهش بار ترافیکی پل ابریشم، تسهیل و تسریع در مراودات تجاری و افزایش تردد ناوگان ترانزیتی دو کشور از مرز میلک انجام شده است.

شهرکی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استانی اظهار کرد: این اقدام مهم حاصل نگاه توسعه‌محور و پیگیری‌های مستمر استاندار سیستان و بلوچستان و تلاش‌های تیم اقتصادی استان است که نقش بسزایی در فراهم‌سازی زمینه راه‌اندازی این مسیر ترانزیتی داشته‌اند.

وی افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، مرزبانی و طرف افغانستانی زمینه‌ساز راه‌اندازی این مسیر شد و انتظار می‌رود با تداوم این تعاملات، شاهد افزایش سطح مبادلات تجاری و رونق اقتصادی در منطقه باشیم.»

مرز میلک در شمال استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان هیرمند واقع شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی شرق کشور، نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ایفا می‌کند.