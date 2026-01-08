پخش زنده
مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار دلها با حضور جمعی از همرزمان آن شهید والامقام در سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی معاون قرارگاه نبی اکرم و از همرزمان شهید سلیمانی گفت شهادت حاج قاسم بار دیگر روح استکبار ستیزی را در دل همه آزادگان جهان نهادینه کرد و موجب استحکام جبهه مقاومت شد. وی با اشاره به اخلاص و شجاعت شهید سلیمانی اظهار داشت: سردار سلیمانی نماد مجاهد صادق بود و خون او چکیدهای از خون تمام آزاد مردانی است که در سراسر عالم برای آزادگی جا نفشانی میکنند.در این مراسم از خانواده ها ی شهداء و همرزمان حاج قاسم تجلیل شد.