به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی معاون قرارگاه نبی اکرم و از همرزمان شهید سلیمانی گفت شهادت حاج قاسم بار دیگر روح استکبار ستیزی را در دل همه آزادگان جهان نهادینه کرد و موجب استحکام جبهه مقاومت شد. وی با اشاره به اخلاص و شجاعت شهید سلیمانی اظهار داشت: سردار سلیمانی نماد مجاهد صادق بود و خون او چکیده‌ای از خون تمام آزاد مردانی است که در سراسر عالم برای آزادگی جا نفشانی می‌کنند.در این مراسم از خانواده ها ی شهداء و همرزمان حاج قاسم تجلیل شد.