رئیس شورای هماهنگی ایلام؛ از برگزاری راهپیمایی مردم سراسر استان در محکومیت اغتشاشات اخیر، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام علی چراغی پور، اظهار کرد: مردم سراسر استان در محکومیت و ابراز انزجار از تحرکات مذبوحانه اخیر اغتشاشگران و اخلالگران در نظم و امنیت جامعه پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه، فردا ۱۹ دیماه جاری در سطح نقاط مختلف استان برگزار میشود.
وی افزود: این راهپیمایی در مرکز استان از مصلای بزرگ امام خمینی آغاز میشود و تا چهار راه مادر شهر ایلام ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام چراغی پور ضمن تقدیر از حضور همیشگی مردم انقلابی استان در صحنههای مختلف دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی؛ از امت همیشه بیدار و لحظه شناس برای شرکت پرشور و حماسی در راهپیمایی فردا، دعوت کرد.