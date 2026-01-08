دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با بیان اینکه تئاتر در کرمان ریشه‌دار و پیشرو است، گفت: برگزاری این جشنواره در کرمان، نتیجه هم افزایی هنرمندان و مسئولان است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سید وحید فخرموسوی پنجشنبه ۱۸ دی‌ در مراسم رونمایی از پوستر استانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در کرمان ضمن قدردانی از حمایت مسئولان و جامعه هنری استان کرمان گفت: تشکر ویژه از اهالی فرهنگ و هنر به ویژه جامعه تئاتر کرمان داریم، چرا که شهری زنده است که تئاتر در آن جریان داشته باشد.

وی افزود: به همت مسئولان استان کرمان قرار شد امسال افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در کرمان برگزار شود، اما به جهت اینکه این برنامه باید آورده‌ای برای هنرمندان استان داشته باشد در ستاد جشنواره بر آن شدیم که بخش‌هایی از جشنواره تئاتر فجر نیز در کرمان برگزار شود.

فخرموسوی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه میان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار کرمان، تصمیم بر این شد که علاوه بر افتتاحیه رسمی جشنواره، بخش‌هایی از جشنواره نیز به میزبانی کرمان برگزار شود.

وی ادامه داد: بخش رادیو تئاتر، بخش پوستر و عکس، بخش بزرگداشت‌ها، نمایشنامه‌نویسی و پژوهش، همچنین افتتاحیه رسمی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال در کرمان برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه جشنواره نیز روز ۲۷ دی‌ماه همزمان با عید مبعث، در همین مکان(کاخ جشنواره) برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره تئاتر فجر با تأکید بر جایگاه تاریخی تئاتر کرمان اظهار کرد: کرمان از معدود استان‌هایی است که هم قدمت تئاتری خود را حفظ کرده و هم مسیر رو به جلو را طی می‌کند. حضور استادان و بزرگان تئاتر از جمله مهدی ثانی، یدالله آقا عباسی، فرهاد ناظرزاده کرمانی، امیر دژاکام و دیگر هنرمندان شاخص، گواه این پیشینه ارزشمند است.

وی از اجرای برنامه‌های جشنواره تئاتر فجر در کرمان از روز ۲۰ دی‌ماه خبر داد و گفت: امیدواریم مخاطبان از اجرای گروه‌هایی که در کرمان حضور می‌یابند، بهره‌مند شوند. البته در هر بخش برای مثال رادیو تئاتر، سه اثر از کل کشور و سه اثر از کرمان است که به استعداد و کیفیت کارهای این استان بر می‌گردد.

فخرموسوی همچنین از حضور گروه‌های کرمانی در بخش‌های اصلی و مختلف جشنواره در تهران خبر داد و گفت: در بخش‌های خیابانی، صحنه‌ای و دیگر گونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر، شاهد حضور پررنگ گروه‌های کرمانی خواهیم بود. در مراسم افتتاحیه نیز شاهد حضور بسیاری از هنرمندان کشور و استان خواهیم بود.

دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با اشاره به برنامه‌های آموزشی جشنواره در کرمان افزود: کارگاه‌های آموزشی متنوع در حوزه‌های بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه، پوستر و عکس با حضور استادان برجسته‌ای چون محمود کلاری، سیامک زمردی‌مطلق، نادر برهانی‌مرند و جمشید خانیان در مدت برگزاری جشنواره در کرمان برگزار خواهد شد.

فخرموسوی در پایان ضمن قدردانی از دبیر، عوامل اجرایی جشنواره تئاتر فجر در کرمان و اهالی تئاتر این استان ابراز امیدواری کرد: چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، جشنواره‌ای درخشان و ماندگار باشد و همچون ستاره‌ای بر تارک فرهنگی استان کرمان بدرخشد.