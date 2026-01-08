مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه امروز (پنج شنبه) در شهر آنتالیا برگزار شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات مقدماتی، علی حاجیوند در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمد ارجمند در وزن ۸۲ کیلوگرم و امیررضا مرادیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. همچنین کیانوش شمشیری و مهدی کمالی در وزن ۵۵ کیلوگرم، رضا بهمنی در وزن ۶۳ کیلوگرم و امید بهمنی در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز راهی دیدار رده بندی شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم کیانوش شمشیری و مهدی کمالی ۲ نماینده کشورمان در دیدار رده بندی حضور دارند و برای کسب مدال برنز امشب به مصاف حریفان خود می‌روند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم رضا بهمنی و علی حاجیوند ۲ نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تا رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. در این دیدار علی حاجیوند به پیروزی دست یافت و راهی دیدار فینال شد تا مقابل کرم کمال کشتی گیر مطرح ترک قرار بگیرد. رضا بهمنی نیز در دیدار رده بندی به مصاف دیگر نماینده کشور ترکیه می‌رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم امید بهمنی در دور اول سالایوف از قزاقستان را شکست داد و در دور دوم نیز جان از ترکیه را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مغلوب اشرپوف دیگر حریف قزاقستانی شد و به دیدار رده بندی رفت. در همین وزن کیا رستمی با شکست مقابل جان از ترکیه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم محمد ارجمند در دور نخست برکت از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد از سد دوگان از ترکیه گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. ارجمند در این مرحله نیز مقابل دیگر حریف ترک به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیررضا مرادیان پس از استراحت در دور اول، در دور‌های دوم و سوم مقابل حریفان خود به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت.

رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان فوق امشب برگزار می‌شود.