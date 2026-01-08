پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۹ میلیون سفر بیناستانی با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. این آمار در سایه راهاندازی گسترده سامانههای هوشمند مانند نوبتدهی الکترونیکی کامیونها (مانند راهاندازی سیستم اثر انگشتی در بوشهر) و نظارت فعال بر ناوگان حمل کالا حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راههای کشور، با استناد به دادههای استخراجشده از ۳۰۲۸ سامانه ترددشمار فعال در محورهای مواصلاتی، گزارشی تفصیلی از وضعیت ترافیک جادهای کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ (تا پایان آذرماه) منتشر کرد.
افزایش حجم ترافیک و پایش لحظهای
بر اساس این گزارش، تعداد سفرهای ثبتشده در جادههای بیناستانی به ۶۰۹ میلیون و ۷۷۸ هزار سفر رسیده است. این رقم نشاندهنده متوسط تردد روزانه ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار وسیله نقلیه در شبکه جادهای کشور است که بر اساس دادههای سالهای گذشته، حاکی از رشد قابل توجهی در حجم تردد است.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت آنلاین، افزود: با فعال بودن ۱۲۹۱ دوربین نظارت تصویری و ۱۸۸ تابلوی پیام متغیر، کنترل ترافیک در مسیرهای پرتردد بهصورت لحظهای انجام شده و آمادگی سازمان راهداری برای واکنش سریع به حوادث افزایش یافته است.
هوشمندسازی و انضباط در حملونقل کالا
یکی از مهمترین محورهای توسعه در این دوره، انضباطبخشی به بخش حملونقل کالایی بوده است. پورتیموری اعلام کرد که با اجرای سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه، در بازه ۹ ماهه، تعداد ۳۷۷,۵۰۹ فقره تخلف در این حوزه شناسایی شده است.
همچنین، ۱۰,۱۲۱ ردیاب آنلاین (GPS) بر روی ماشینآلات راهداری نصب شده که این امر نظارت بر عملکرد و اعزام بهموقع این تجهیزات در شرایط اضطراری را تضمین میکند. علاوه بر این، ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت بیش از ۷۳ میلیون و ۶۲۷ هزار پلاک را بررسی کرده و ۵ میلیون و ۱۵۲ هزار تخلف ترافیکی مرتبط با ابعاد و وزن غیرمجاز را رصد کردهاند.
ثبت تخلفات عبور و مرور
در حوزه تخلفات عمومی، ۲۴۴۷ سامانه ثبت تخلفات موفق به ثبت تردد بیش از ۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون پلاک خودرو شدهاند که منجر به رصد بیش از ۶۶ میلیون و ۱۳۹ هزار تخلف ترافیکی شده است.
نوآوری در پایانهها
در کنار این آمار کلی، خبر مهم دیگر، اجرای طرحهای عملیاتی منطقهای مانند راهاندازی سامانه نوبتدهی کامیونها با اثر انگشت در بوشهر است که نشاندهنده عزم سازمان برای حذف کاغذبازی و تسریع فرآیندهای لجستیکی در مبادی اصلی کشور است.