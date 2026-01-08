پخش زنده
کارگروه و کمیته تأمین وتوزیع کالاهای مصرفی و نهادههای کشاورزی و دامی شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این جلسه، مسائل مربوط به حذف ارز ترجیحی کالاهای مصرفی و نهادههای دامی مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات تعاونیها در این زمینه به کمیته و کارگروه استانی برای ارائه راهکار ارجاع شد.
در این نشست مقرر شد تعاونیها در اسرع وقت نسبت به خرید نهادهها از طریق سامانه بارگاه با نرخ جدید اقدام کنند تا توزیع و تأمین نهاده بین مصرفکنندگان به طور مستمر انجام شود و در خصوص خریدهای انجام شده با نرخ قدیم هم، سازوکاری جدید برای توزیع در نظر گرفته شد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
همچنین مطابق با دستور جلسه کارگروه استانی، مقرر شد افزایش سرمایه در گردش واحدها و تعاونیها از طریق بانکهای عامل تخصیص یابد.
در این جلسه همچنین بر تسریع در روند تشکیل روستا بازار برای توزیع کالاهای تنظیم بازار تأکید شد و تا زمان راهاندازی روستا بازار، توزیع این کالاها از طریق غرفههای موجود اتحادیههای شرکتهای تعاونی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
در پایان این نشست تصمیمگیری شد در صورت وجود ابهام یا مشکل در زمینههای مذکور، موارد به کمیته و کارگروه استانی جهت اخذ راهکار ارسال گردد.
نخستین جلسه این کارگروه و کمیته با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره تعاون روستایی، اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی و نمایندگان شرکتهای تعاونی توزیع نهادههای دامی و کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.