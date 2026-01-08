به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر کل بنیاد شهید استان گفت:کنگره ملی شهدای غریب در اسارت ، ۲۴ دی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

گروهی افزود:در همین راستا مراسم گلباران و غباروبی شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی اشاره کرد:در کرمان این مراسم صبح امروز در گلزار شهدای کرمان ، با حضور آزادگان /خانواده‌های شهدا و مسئولان برگزار شد.

به گفته احمد گروهی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ۱۸۰۰ شهید غریب در اسارت ، در کشور وجود دارد که ۲۸ نفر آنان در استان کرمان آرام گرفته اند.