به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: باتوجه به آخرین خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، در امروز و فردا آسمان همدان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر فردا با نزدیک شدن سامانه بارشی به استان، افزایش ابر را داریم.

او تصریح کرد: در ساعاتی از روز شنبه بارش برف و باران را در اکثر نقاط همدان به ویژه نقاط غربی و جنوبی غربی این استان را شاهد خواهیم بود، اما از صبح یکشنبه این سامانه از منطقه خارج شده و کاهش دما و برودت هوا را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دما در نهاوند، شیرین سو، اسدآباد، با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شد و صبح امروز دمای کمینه در بهار، فامنین و همدان به ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.